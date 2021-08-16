TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автобус с пассажирами в салоне загорелся в Екатеринбурге

16 августа 2021, 10:29
Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"
Из дымящегося автобуса пришлось эвакуироваться пассажирам в Екатеринбурге после того, как сработала пожарная сигнализация. Причины возгорания устанавливают специалисты.

После того, как салон заволокло дымом и сработала пожарная сигнализация, водителю автобуса, следующего по 36 маршруту, пришлось остановиться прямо посреди дороги в Екатеринбурге. О происшествии, случившемся днем 16 августа, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

С возгоранием, которое по предварительным данным произошло в моторном отсеке, водитель справился своими силами.

Напомним, 12 августа 2021 года общественный транспорт — автобус «ПАЗ» взорвался на автобусной остановке в Воронеже. В результате 17 человек пострадало, одна женщина умерла в больнице. По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

17 человек пострадали и один погиб при взрыве автобуса в Воронеже (видео)
Узнать подробнее

#Пассажиры#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Задымление#Возгорание#Автобус#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25