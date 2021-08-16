Автомобильные мойки как вид бизнеса: мойки самообслуживания

На рынке достаточно компаний, которые предлагают оборудование. Оно может быть как отечественное, так и европейское. Но зачастую под видом качественного товара предлагается как раз обратное. Доверяйте профессионалам в этой сфере и вкладывайте свои средства правильно. Одним из лучших производителей в отрасли является компания Nerta-SW. Производит и строит мойки самообслцживания с 2005 года. Помните, что экономия на оборудовании может повлечь его частый ремонт, простой, а следовательно, убыточность.