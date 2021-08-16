Более 14 тысяч квадратных метров тротуаров восстановлено в Нижнем Тагиле

Был осмотрен участок на улице Щорса. Там недавно был заасфальтирован сквозной проезд к дому № 23. С просьбой о ремонте к градоначальнику обратилась председатель совета дома. Во время встречи она попросила Владислава Пинаева обратить внимание на проезды у домов № 21 и № 22.