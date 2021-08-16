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Более 14 тысяч квадратных метров тротуаров восстановлено в Нижнем Тагиле

16 августа 2021, 16:46
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Порядка 14 тысяч квадратных метров тротуаров были восстановлены в Нижнем Тагиле в 2021 году в разных районах города.

Ход работ по восстановлению тротуаров оценил мэр Владислав Пинаев в ходе объезда Дзержинского района, сообщает пресс-служба администрации.

Был осмотрен участок на улице Щорса. Там недавно был заасфальтирован сквозной проезд к дому № 23. С просьбой о ремонте к градоначальнику обратилась председатель совета дома. Во время встречи она попросила Владислава Пинаева обратить внимание на проезды у домов № 21 и № 22.

Мэр также дал поручение главе Дзержинского района Александру Ревенко и директору МУП «Тагилдорстрой» Игорю Васильеву оценить состояние полотен и пешеходных дорожек на улицах Почтовая, Зимняя и дорог к коллективным садам.

Отмечается, что в 2021 году были отремонтированы также тротуары и подъезды к соцучреждениям — поликлинике № 3, инфекционной больнице, ГБ № 1. Для последней была сделана отдельная дорожка для разделения потоков пациентов. Также были отремонтированы проезды на улицах Чернышевского, Гвардейская, Сульфатная, Жуковского, Краснознаменная, Красноармейская и проспект Ленина.

Кроме того, заасфальтирован проезд вдоль ТЦ «КИТ» и межквартальные дороги на улицах Ломоносова, Совхозная, Краснодонская, Кузнецкого.

По словам Владислава Пинаева, ежегодно планируется делать по несколько объектов.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД проводится не только ремонт дорог. Также восстанавливаются пешеходные переходы и тротуары. В этом году проводятся ремонты на 16 участках дорог.

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