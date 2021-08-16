ЕР пойдет на выборы в Думу под номером 5

Турчак уверен, что число пять, под которым партия будет представлять свою программу, символизирует количество кандидатов, которые идут на выборы от ЕР: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Все пять кандидатов являются настоящими профессионалами своего дела. Секретарь генсовета уверен, что участие таких сильных кандидатов должно привести партию к победе.