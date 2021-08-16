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Евгений Куйвашев: уровень газификации Свердловской области к 2028 году превысит 92%

16 августа 2021, 11:57
Фото: све.рф
В ближайшие годы в уральском регионе подведут голубое топливо к примерно 220 тысячам домов.

В Свердловской области будут продолжать программу по обеспечению жителей природным газом. До 2028 года голубое топливо придет еще в 220 тысяч домов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, на их подключение понадобится более 46 млрд рублей. Благодаря реализации программы к указанному году уровень газификации в Свердловской области вырастет до 92%. В настоящий момент он составляет 77,4%, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в городах и селах, где уже есть газ, бесплатно подводить его к границам домовладений. Средства на это будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором в конкретном регионе.

Чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям частных домов нужно будет подать соответствующую заявку.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области назначил компанию «Газэкс» оператором газификации региона.

Определён региональный оператор газификации в Свердловской области
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#Природный газ#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Газификация#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество
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