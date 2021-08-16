Глава Иркутской области попросил президента вернуть региону 4,5 млрд руб. налогов

Указывается, что Путин и Кобзев встретились в Москве в ходе рабочего визита. Они обговорили вопросы социально-экономического развития региона, а также процесса реализации поручений главы государства, пишет Altairk.ru.
Путин уделил повышенное внимание проблемам экологической безопасности, вопросам ликвидации объектов накопленного экологического урона «Усольехимпрома» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Игорь Кобзев попросил вернуть в местный бюджет налог на добычу полезных ископаемых.
«В текущем году в федеральный бюджет наши предприятия перечислили около 30 миллиардов рублей, и наш налог на прибыль сократился — мы берем по году — на 4,5 миллиарда», — отметил губернатор.
Он обратился с просьбой вернуть эти средства в связи с введением федеральной ЧС как дотации субъектам в сложной экономической ситуации.
Владимир Путин отметил, что губернатору требуется подать всю необходимую документацию.
Напомним, глава Иркутской области Игорь Кобзев возглавил список партии «Единая Россия» от региона на выборах в Госдуму РФ.