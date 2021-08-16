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Мошенники вымогают деньги от имени уральского митрополита

16 августа 2021, 17:16
Фото: 1МI
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберга) пожаловался на то, что телефонные мошенники от его имени собирают деньги в других епархиях.

Как пишет священнослужитель в своем telegram -канале, неизвестные просят деньги на финансирование телеканала «Спас».

Владыка отметил, что злоумышленники просят перевести материальную помощь на банковские карты.

Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии, заявил архиерей.

Митрополит планирует направить официальное обращение в правоохранительные органы.

Напомним, у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники обманом забрали 300 тысяч рублей.

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#Верхотурье#Екатеринбург#Мошенники#Священник#Происшествия
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