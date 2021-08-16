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На ремонт моста через реку Исеть выделено 113 млн рублей

16 августа 2021, 15:02
Фото: 1МI
На автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган отремонтируют мост через реку Исеть. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 113,5 миллиона рублей. Работы должны начаться уже в этом году, а завершиться до 15 октября следующего года. Все средства будут выделены из федерального бюджета.

Гарантия на мост составит восемь лет, а на забор – семь лет. В течение гарантийного срока подрядчик будет за свой счет устранять все недостатки и дефекты.

Напомним, дорожные ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в Свердловской области с опережением графика. В настоящее время работы продолжаются на 101 объекте по всему региону.

Ремонты дорог по нацпроекту БКАД в Свердловской области идут с опережением графика
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#Река Исеть#Исеть#Ремонт#Свердловская область#Мост#Экономика
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