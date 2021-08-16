На ремонт моста через реку Исеть выделено 113 млн рублей

Цена контракта составляет 113,5 миллиона рублей. Работы должны начаться уже в этом году, а завершиться до 15 октября следующего года. Все средства будут выделены из федерального бюджета.
Гарантия на мост составит восемь лет, а на забор – семь лет. В течение гарантийного срока подрядчик будет за свой счет устранять все недостатки и дефекты.
Напомним, дорожные ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в Свердловской области с опережением графика. В настоящее время работы продолжаются на 101 объекте по всему региону.