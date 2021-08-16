На вопросы о качестве школьных принадлежностей тагильчанам ответят в Роспотребнадзоре

С 16 по 27 августа 2021 года жители Нижнего Тагила и окрестностей могут задать свои вопросы касательно качества школьной формы и детских товаров на горячую линию нижнетагильского отдела Роспотребнадзора, организованную совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», сообщает пресс-служба ведомства.