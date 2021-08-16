Россельхозбанк: карта «Мир» пополнила цифровой кошелек Apple Pay

Использовать Apple Pay крайне просто — необходимо поднести свой смартфон к терминалу оплаты, а затем с помощью считывания Face ID или касания пальца ваше устройство автоматически выполнит операцию. По такому же принципу работают и часы Apple Watch. Всего одно касание вместо пересчета наличных и поисков у кассы затерявшегося в сумке или портфеле кошелька. Важно помнить, что для оплаты будет использована карта, которая находится выше остальных в списке в приложении Apple Wallet. Чтобы применить другую, нужно дважды нажать на кнопку «домой» или «блокировки» на вашем смартфоне и выбрать нужную карту.