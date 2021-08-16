Россельхозбанк: карта «Мир» пополнила цифровой кошелек Apple Pay

Сразу восемь крупных российских банков впервые подключили карты «Мир» к популярному платежному сервису Apple Pay. Возможность просто и быстро оплачивать покупки с помощью iPhone, iPad, Mac и Apple Watch теперь появилась и у клиентов РСХБ — опорного банка агропромышленного комплекса страны.
В России система мобильных платежей Apple Pay появилась осенью 2016 года — наша страна стала 10-й в мире, где было внедрено это новаторское решение. У «яблочного» цифрового кошелька две задачи: сделать офлайн-покупки максимально легкими и быстрыми, а также ускорить оплату товаров и услуг в интернете.
Использовать Apple Pay крайне просто — необходимо поднести свой смартфон к терминалу оплаты, а затем с помощью считывания Face ID или касания пальца ваше устройство автоматически выполнит операцию. По такому же принципу работают и часы Apple Watch. Всего одно касание вместо пересчета наличных и поисков у кассы затерявшегося в сумке или портфеле кошелька. Важно помнить, что для оплаты будет использована карта, которая находится выше остальных в списке в приложении Apple Wallet. Чтобы применить другую, нужно дважды нажать на кнопку «домой» или «блокировки» на вашем смартфоне и выбрать нужную карту.
В случае с проведением оплаты в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, теперь не нужно тратить время на создание учетных записей и заполнение длинных платежных форм. С Apple Pay гораздо удобнее заказывать доставку продуктов, покупать билеты. Также картой «Мир» теперь можно оплачивать и проезд в общественном транспорте.
В условиях пандемии коронавируса Apple Pay поможет защитить себя. Вирус хорошо держится на поверхностях, что превращает наличность в настоящий разносчик заболевания. Именно поэтому инфекционисты и вирусологи рекомендуют отказаться от использования купюр и отдать предпочтение бесконтактным способам оплаты.
Чтобы настроить Apple Pay, потребуется не более двух минут. Для этого необходимо зайти в приложение Wallet, найти в верхнем правом углу значок плюса, нажать на него и дальше следовать инструкциям, указанным на экране. Важно, что владельцы карт «Мир» продолжат получать все имеющиеся скидки и бонусные предложения, которые предоставляет Россельхозбанк своим клиентам.
Любая операция с Apple Pay находится под надежной защитой. При добавлении карты «Мир» РСХБ в цифровой кошелек ее номер не остается ни на самом устройстве, ни на серверах Apple. Система присваивает учетной записи смартфона уникальный зашифрованный номер. Это гарантия безопасности. Она выше, чем магнитная полоса и даже чип в банковской карте.
Стремительному развитию цифровых форм оплат препятствуют бытующие в обществе мифы о небезопасности электронных карт. Россельхозбанк опроверг эти догадки и заявил о конфиденциальности бесконтактных операций.
Многие считают, что в ходе беспроводной передачи данных, у злоумышленников намного больше шансов украсть с вашего смартфона личную информацию и данные карты. По словам директора департамента информационной безопасности АО «Россельхозбанк» Андрея Соколова, это ошибочное мнение, так как цифровые платежи надежно защищены криптографией.
Бытует мнение, что при оплате через приложение или сайт риск утечки данных карты выше, чем при прямом контакте с продавцом. Но цифровой вариант карты является абсолютным двойником «пластика». Пароль, уведомления, доступ в мобильное приложение — все эти инструменты абсолютно одинаковые. Кроме того, электронную карту нельзя потерять.
Еще один миф заключается в следующем: при оплате товаров или услуг в интернете онлайн-магазин может украсть данные с личной карты. Опасение оправдано тем, что в большинстве случаев помимо стандартных данных карты, просят ввести заветные три цифры на обороте. В этом случае важно знать, что все адреса официальных сайтов начинаются с «https://». Мошенники создают похожие названия, содержащие «http://». Россельхозбанк призывает своих клиентов быть внимательными и не вводить свои данные на подозрительных страницах.
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