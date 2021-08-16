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Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области

16 августа 2021, 14:58
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 августа.

На четвертом месте по заболеваемости COVID-19 в России находится Свердловская область. С начала пандемии в регионе выявлено 115 759 случаев инфицирования, в том числе 529 за прошедшие сутки. В общей сложности выписано по выздоровлению 107 110 пациентов, из них 435 с 15 по 16 августа.

По заболевшим коронавирусом на четвертое место по стране вышла Свердловская область
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На мотоцикле ИЖ насмерть разбился прапорщик полиции в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом. 38-летний мужчина наехал на камень, и транспорт перевернулся. Прапорщик скончался от полученных травм на месте ДТП. Следствие устанавливает подробности аварии, будет проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения.

Насмерть разбился на мотоцикле под Нижним Тагилом прапорщик полиции
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Спровоцировавший массовую драку пешеход, который приставал к водителям прямо не проезжей части в Екатеринбурге, отправлен на лечение в психиатрическую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец
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Труп новорожденного младенца в коробке был обнаружен в мусорном контейнере в Екатеринбурге. Жители сообщили об этом в полицию, стражи правопорядка оцепили территорию. На месте ЧП работали также следователи и врачи.

Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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