Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области

На четвертом месте по заболеваемости COVID-19 в России находится Свердловская область. С начала пандемии в регионе выявлено 115 759 случаев инфицирования, в том числе 529 за прошедшие сутки. В общей сложности выписано по выздоровлению 107 110 пациентов, из них 435 с 15 по 16 августа.
На мотоцикле ИЖ насмерть разбился прапорщик полиции в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом. 38-летний мужчина наехал на камень, и транспорт перевернулся. Прапорщик скончался от полученных травм на месте ДТП. Следствие устанавливает подробности аварии, будет проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения.
Спровоцировавший массовую драку пешеход, который приставал к водителям прямо не проезжей части в Екатеринбурге, отправлен на лечение в психиатрическую больницу. По факту происшествия проводится проверка.
Труп новорожденного младенца в коробке был обнаружен в мусорном контейнере в Екатеринбурге. Жители сообщили об этом в полицию, стражи правопорядка оцепили территорию. На месте ЧП работали также следователи и врачи.