Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в роддоме Первоуральска

35-летняя многодетная мать умерла в роддоме Первоуральска через несколько часов после рождения пятого ребёнка. Она писала мужу, что её не кормят.
Со слов матери погибшей, медики предлагали им деньги, якобы за похороны. Об этом сообщил юрист семьи Е1.
Установлено, что причиной гибели роженицы стал разрыв матки. Медики уверяли, что всему виной шок.
За два дня до своей смерти, женщина написала супругу, что медики на рабочем месте употребляют алкоголь.
Напомним, родственники считают виновными врачей и хотят судиться с роддомом Первоуральска, где умерла 35-летняя женщина вечером 6 июля 2021 года. За ее жизнь боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но спасти не смогли.