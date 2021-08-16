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Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в роддоме Первоуральска

16 августа 2021, 16:31
Фото: 1МI
Сегодня, 16 августа, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

35-летняя многодетная мать умерла в роддоме Первоуральска через несколько часов после рождения пятого ребёнка. Она писала мужу, что её не кормят.

Со слов матери погибшей, медики предлагали им деньги, якобы за похороны. Об этом сообщил юрист семьи Е1.

Установлено, что причиной гибели роженицы стал разрыв матки. Медики уверяли, что всему виной шок.

За два дня до своей смерти, женщина написала супругу, что медики на рабочем месте употребляют алкоголь.

Напомним, родственники считают виновными врачей и хотят судиться с роддомом Первоуральска, где умерла 35-летняя женщина вечером 6 июля 2021 года. За ее жизнь боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но спасти не смогли.

Родственники обвинили врачей в смерти многодетной матери в Свердловской области
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#Многодетная мать#Уголовное дело#Первоуральск#Роддом#Происшествия
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