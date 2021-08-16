TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец

16 августа 2021, 03:50
Фото: 1МI
Пристававший к водителям на улице Высоцкого в Екатеринбурге пешеход направлен в психиатрическую больницу. Мужчина спровоцировал драку на дороге.

После уличной драки, которая случилась на улице Высоцкого вечером в субботу 14 августа, мужчину, который неадекватно себя вел и приставал к водителям, задержали и передали врачам. Его поместили в психбольницу, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД по Екатеринбургу.

В данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, 14 августа неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и мешал движению автомобилистов на одной из оживленных улиц Екатеринбурга. Инцидент закончился массовой дракой с водителями.

Неадекватный пешеход устроил массовую драку с автомобилистами в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем ТагилеДрака с участием 20 человек произошла около ТЦ «Гринвич» в ЕкатеринбургеЕкатеринбуржец до потери сознания избит во время драки у бара «Че почем»
#Пешеход#Екатеринбург#Дорога#Водители#Задержание#Психбольница#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25