20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

По словам женщины, знакомой с происходящим, трава горит около 24 часов. Сначала огонь пытался потушить один спасательный экипаж, потом два, на данный момент машин нет. Территорию окутал дым, а пламя находится в 20 метрах от дороги, через которую расположены участки.
Боюсь, что им угрожает опасность, у меня сейчас там мама с детьми, надо ехать за ними, но я очень боюсь,отметила женщина.
Был риск того, что огонь захватит территорию санатория «Озеро Глухое». Для этого ему нужно было преодолеть 2 километра, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС. Причиной распространения пламени стали порывы ветра. На данный момент площадь пожара насчитывает 40 гектаров, угроза распространения огня на санаторий ликвидирована. В общей сложности тушением пожара занимаются 116 человек и 29 единиц техники.
Также спасатели контролируют происходящее, используя беспилотники. Был создан оперативный штаб для контроля за инцидентом.
Напомним, в начале августа Свердловскую область накрыл дым от пожаров, бушующих в Сибири. Также из-за смога ухудшилась видимость на трассах.