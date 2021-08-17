20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

Был риск того, что огонь захватит территорию санатория «Озеро Глухое». Для этого ему нужно было преодолеть 2 километра, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС. Причиной распространения пламени стали порывы ветра. На данный момент площадь пожара насчитывает 40 гектаров, угроза распространения огня на санаторий ликвидирована. В общей сложности тушением пожара занимаются 116 человек и 29 единиц техники.