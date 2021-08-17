Аварийный многоквартирный дом будет снесен в поселке Уралец в Нижнем Тагиле

Согласно документу, провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, признанного аварийным, должно МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В том числе учреждению поручено осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора.