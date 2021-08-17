TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аварийный многоквартирный дом будет снесен в поселке Уралец в Нижнем Тагиле

17 августа 2021, 05:17
Фото: 1МI
Многоквартирный дом на улице Трудовая в тагильском поселке Уралец, будет снесен в ближайшем будущем. Работы по подготовке поручено произвести МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Постановление о сносе здания многоквартирного дома № 32 на улице Трудовая в поселке Уралец подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 16 августа 2021 года.

Согласно документу, провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, признанного аварийным, должно МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В том числе учреждению поручено осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора.

Напомним, аварийное нежилое здание на улице Цементная, 2 в Сухоложском поселке, где ранее располагался участковый пункт полиции № 17, снесут в Нижнем Тагиле из-за невозможности дальнейшей эксплуатации.

Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Аварийный дом на улице Константина Пылаева будет снесен в Нижнем ТагилеКазармы воинской части снесут на Вые в Нижнем ТагилеСпасти Выйско-Никольский собор попросили Росселя тагильские краеведы
#Уралец#Снос#Общество#Постановление#Нижний Тагил#Аварийное жилье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25