Парковочная система с чувствительными датчиками

С применением радара не возникает проблем даже у новичков. Главное условие – датчики системы парктроника должны быть установлены корректно, то есть точно в вертикальной плоскости. В противном случае они будут воспринимать дорожное покрытие как препятствие на пути движения. Если система не содержит дисплей, водитель узнает о приближающемся препятствии благодаря звуковому сигналу, громкость которого будет нарастать по мере приближения к объекту. На небольшом расстоянии (примерно 25-30 см) сигнал станет постоянным.