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Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях

17 августа 2021, 11:47
По итогам жеребьевки ЦИК Партия пенсионеров заняла 14 место в избирательных бюллетенях. Члены партии уже назвали эту позицию графой “против всех”.

Глава центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что номер для его партии не имеет никакого значения. Люди будут голосовать за программу, которая их привлечет, rostovgazeta.ru.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров отметил, что стремление занять первые места в списке идущих на выборы политсил – это не более чем попытка привлечь внимание. Практика же показывает, что первые номера в бюллетене не приносят ощутимой пользы. Кто был в начале в 2016 году, оказался в хвосте избирательной кампании.

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил, что 14-й номер – это графа “против всех”.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила слишком большой интерес некоторых политсил к месту в избирательном бюллетене. Между тем она выразила уверенность, что итоги выборов зависят не от места в списке, а от проделанной работы.

Четырнадцать партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Первый номер вытянула КПРФ. Вторая строчка досталась партии "Зеленых". За ними расположились ЛДПР, "Новые Люди" и "Единая Россия".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в Единый день голосования 17-19 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за партийные списки (его сегодня сформировал ЦИК) и для голосования за кандидатов в одномандатных округах (текст утверждают окружные комиссии, фамилии участников размещаются в алфавитном порядке).

#Общество
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