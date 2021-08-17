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Похищенные лошади из поселка Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом найдены

17 августа 2021, 08:11
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Лошадей и жеребят, которых увели в начале августа из Висимо-Уткинска, разыскали оперативники. Домашние животные были обнаружены запертыми в сарае в Нижней Салде.

Розыском пропавших домашних животных занимались сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с участковым уполномоченным с момента получения информации о их похищении. Найти лошадей удалось благодаря камерам видеонаблюдения и информации, поступающей от неравнодушных граждан.

Проверяя очередную информацию о возможном местонахождении пропавших животных, сыщики выехали в Нижнюю Салду, где в частном секторе во дворе одного из домов в сарае, сколоченном «на скорую руку» обнаружили пропавших лошадей, сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

В данный момент животные транспортированы домой.

Полицейские устанавливают причастных к похищени. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).

Напомним, в ночь на 6 августа один из похищенных в Висимо-Уткинске коней был сбит иномаркой на Серовском тракте. Спустя сутки остальные животные попали на камеру видеонаблюдения в одном из садов под Нижним Тагилом.

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#Уголовное дело#Лошади#Кража#Висимо-Уткинск#Полиция#Общество#Нижний Тагил
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