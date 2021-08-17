Пьяный мужчина кричал матом и угрожал прохожим пистолетом в Каменске-Уральском

Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге нетрезвый экс-сотрудник ФСБ устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В результате его квартиру пришлось штурмовать силовикам. От действий мужчины пострадала сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в ногу. А также пострадала девятилетняя девочка, ей пуля попала в живот. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.