Регионы Росии с аномально-жаркой погодой назвали в Гидрометцентре

Наиболее жаркая погода ожидается на Урале и в Поволжье, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его данным, аномальные температуры установились в эти дни на территории всей страны, однако в Приволжье температуры установились на отметке на 10-11 градусов выше нормы.