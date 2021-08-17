Сбербанк увеличил число выданных кредитов в обмен на акционерный контроль

В Сбере за последнее время возросло число кредитов, оформляемых в отношении корпоративных клиентов в обмен на акционерный контроль, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Одобрение кредитов под возможность впоследствии получить акции заемщика — это мезонинное финансирование. В него также входит практика выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию» — она дает банку право влиять на решения клиента. Такой подход к финансированию крупных клиентов — юрлиц финансовое учреждение активировало в конце 2019 года, сообщает РБК.