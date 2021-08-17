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Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам

17 августа 2021, 12:07
Фото: 1MI
116 административных штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей выписано Роспотребнадзором за грязную питьевую воду в Свердловской области с января по июнь 2021 года. Юридические лица получили 95 штрафов на 1,6 миллиона рублей.

Помимо штрафов, вынесено 42 предупреждения. В суд направлены три иска по неисполнению санитарного законодательства.

Для питьевого водоснабжения региона используется более 1,2 тысячи источников централизованного водоснабжения и 2,2 тысячи нецентрализованных источников водоснабжения. Вода подается по 850 водопроводам.

Специалисты отбирают пробы и проверяют питьевую воду. За первые полгода было выявлено 11,2% некачественных проб по санитарно-химическим показателям и 2,6% — по микробиологическим. Паразитов во время исследованиq не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители массово начали жаловаться на качество горячей воды. Проведенная проверка выявила, что в водоснабжение попала застойная вода из систем отопления. Сейчас оборудование промывается, в ближайшие дни специалисты обещают восстановить качество воды.

Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан
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