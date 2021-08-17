Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам

Специалисты отбирают пробы и проверяют питьевую воду. За первые полгода было выявлено 11,2% некачественных проб по санитарно-химическим показателям и 2,6% — по микробиологическим. Паразитов во время исследованиq не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.