TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге

17 августа 2021, 08:39
Фото: 1МI
После наезда поезда 31-летний свердловчанин с различными травмами доставлен в больницу Екатеринбурга. Машинист пояснил, что мужчина сидел на ж/д путях и не реагировал на сигналы.

Происшествие случилось на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге ночью 16 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. В результате наезда грузового поезда 31-летний житель Качканара, который не отреагировал на сигналы машиниста, применившего экстренное торможение, был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Напомним, 18 июня 2021 года на ж/д путях под Екатеринбургом был обнаружен труп мужчины с отрезанной головой. Его увидел машинист грузового поезда на перегоне Исток — Косулино и сообщил о находке в правоохранительные органы.

Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом
Узнать подробнее

Материалы по теме
Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем ТагилеПоезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом
#Екатеринбург#Поезд#Сбил#Мужчина#Жд пути#Травмирование#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25