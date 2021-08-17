Сидевшего на путях мужчину сбил поезд в Екатеринбурге

Происшествие случилось на перегоне Звезда — Аппаратная в Екатеринбурге ночью 16 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. В результате наезда грузового поезда 31-летний житель Качканара, который не отреагировал на сигналы машиниста, применившего экстренное торможение, был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.