Смог окутал Екатеринбург до конца недели

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко пояснила Ура.ру, что Урал накрыл дым от сибирских и якутских пожаров, также идет скопление выбросов с местных транспортных и прочих предприятий. И пока ветер останется слабым и не поменяет свое направление, ситуация в лучшую сторону не изменится.