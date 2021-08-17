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Смог окутал Екатеринбург до конца недели

17 августа 2021, 06:11
Фото: 1МI
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях действует в столице Среднего Урала — Екатеринбурге — до конца недели. Концентрация мелкодисперсной пыли в воздухе над городом в четыре раза выше рекомендуемой.

Как следует из информации сервиса IQAir, концентрация мелкодисперсной пыли (частиц РМ 2,5) в воздухе над Екатеринбургом в четыре раза превышает показатели, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения. Такая пыль может оседать в органах человека и сказываться на здоровье и общем самочувствии.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко пояснила Ура.ру, что Урал накрыл дым от сибирских и якутских пожаров, также идет скопление выбросов с местных транспортных и прочих предприятий. И пока ветер останется слабым и не поменяет свое направление, ситуация в лучшую сторону не изменится.

Напомним, синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге, который накроет регион до конца текущей недели. ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждает, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются с 16 до 22 августа 2021 года.

Смог накроет Свердловскую область на неделю
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