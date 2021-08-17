TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильская компания «Уралметаллстрой» на 1,2 млн задолжала зарплату сотрудникам

17 августа 2021, 17:52
Фото: 1MI
В мае текущего года 72 сотрудника ООО «Уралметаллстрой» не получили заработную плату в общей сложности на 1,2 миллиона. Для того, чтобы исправить положение, пришлось вмешаться прокуратуре.

Она провела проверку, после которой подтвердила, что на предприятии были нарушены трудовые права, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате директор ООО «Уралметаллстрой» оказался привлечен к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что после того, как в ситуацию вмешалось надзорное ведомство, все долги были погашены.

Напомним, в июне сотрудники сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» в Красноуфимском районе получили зарплату карточками. Этим заинтересовалась прокуратура.

Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале
Узнать подробнее

Материалы по теме
Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на УралеСредняя зарплата в мае составила 47,8 тысячи рублей в Свердловской областиИз-за низкой зарплаты взбунтовались свердловские водители
#Жалоба#Прокуратура#Зарплата#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25