Уничтожающее хвойный лес насекомое обнаружено в Свердловской области

Обнаружить насекомое Dendrolimus sibiricus помогли установленные феромонные ловушки, которые изучили специалисты, сообщают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. Вредители питаются хвойными деревьями, также шелкопряды любят лиственницу. В период массового размножения насекомые могут съесть несколько сотен гектаров лесной территории, после чего для восстановления среды необходимо более 100 лет.