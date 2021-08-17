Властимил Петржела: Даже отмена лимита не поможет «Зениту» выиграть Лигу чемпионов

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Но серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит. Все равно, „Зенит“ никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — приводит слова Петржелы «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер — снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.
Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.