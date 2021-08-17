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Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области

17 августа 2021, 15:11
Фото: Собор Преображения Господня города Серова
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 августа.

Старый заброшенный бункер был обнаружен во дворе домов-памятников на улице Малышева в Екатеринбурге. С помощью специального инструмента специалисты сняли около четверти бетонной крыши. Внутри обнаружили сильно изношенные трубы с горячей водой. Ранее в бункере хранился уголь, предположительно его заложили в конце 1980-х годов. Пока не ясно, кому принадлежит находка.

Заброшенный бункер найден в центре Екатеринбурга
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Екатеринбурженка, которая искромсала ножом своего двухлетнего сына, пытаясь изгнать из него бесов, вела блог в Instagram, нигде не работала и увлекалась изотерикой. Она воспитывалась в детдоме, а затем вышла замуж и родила ребенка. Супруг утверждает, что жена стала злоупотреблять наркотиками, именно из-за этого он перестал жить с ней.

«Я человек света»: что известно о порезавшей 2-летнего сына ножом екатеринбурженке
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Украденные из Висимо-Уткинска лошади и жеребята найдены в наскоро сколоченном сарае в Нижней Салде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похитителей разыскивает полиция. Найти животных удалось благодаря камерам видеонаблюдения и информации от неравнодушных людей. Ранее один из похищенных жеребцов погиб под колесами иномарки на трассе. В ДТП пострадали два человека, в том числе 9-летний ребенок.

Похищенные лошади из поселка Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом найдены
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В Серове активисты утроили акцию против абортов. Они выставили на городской площади обувь детей, которые могли бы пойти в школу в этом году. В Соборе преображения Господня сообщили, что в 2014 году было сделано 1 182 аборта. Обувь собирали в течение всего лета, недостающие пары были дорисованы.

Школьная «линейка» детей не родившихся из-за абортов прошла в Серове
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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