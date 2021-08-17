Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области

Старый заброшенный бункер был обнаружен во дворе домов-памятников на улице Малышева в Екатеринбурге. С помощью специального инструмента специалисты сняли около четверти бетонной крыши. Внутри обнаружили сильно изношенные трубы с горячей водой. Ранее в бункере хранился уголь, предположительно его заложили в конце 1980-х годов. Пока не ясно, кому принадлежит находка.
Екатеринбурженка, которая искромсала ножом своего двухлетнего сына, пытаясь изгнать из него бесов, вела блог в Instagram, нигде не работала и увлекалась изотерикой. Она воспитывалась в детдоме, а затем вышла замуж и родила ребенка. Супруг утверждает, что жена стала злоупотреблять наркотиками, именно из-за этого он перестал жить с ней.
Украденные из Висимо-Уткинска лошади и жеребята найдены в наскоро сколоченном сарае в Нижней Салде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похитителей разыскивает полиция. Найти животных удалось благодаря камерам видеонаблюдения и информации от неравнодушных людей. Ранее один из похищенных жеребцов погиб под колесами иномарки на трассе. В ДТП пострадали два человека, в том числе 9-летний ребенок.
В Серове активисты утроили акцию против абортов. Они выставили на городской площади обувь детей, которые могли бы пойти в школу в этом году. В Соборе преображения Господня сообщили, что в 2014 году было сделано 1 182 аборта. Обувь собирали в течение всего лета, недостающие пары были дорисованы.