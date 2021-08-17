Заброшенный бункер найден в центре Екатеринбурга

Энергетиками было снято около четверти бетонной крыши. Они сделали это с помощью гидравлического молота. Под крышей обнаружились трубы, по которым течет горячая вода. Они в очень изношенном состоянии, отметили активисты. Бункер не используется и частично затоплен, сообщили в общественной организации «Уральский хронотоп».
Отмечается, что в этом бункере когда-то хранили уголь. Он примыкает к третьему корпусу конструктивистского комплекса «Дом Уралоблсовета». Корпус был возведен в 1930 году, в его подвале находилась угольная котельная, которая отапливала комплекс.
Углехранилище имело отдельный вход, который, предположительно в конце 1980-х годов, заложили за ненадобностью. Активисты добавляют, что предназначение бункера на сегодняшний день неясно. Также не установлено, кто за него отвечает и кому он принадлежит.
Напомним, в Нижнем Тагиле во время строительства сквера за ДК «Юбилейный» была обнаружена возможная усыпальница рода Демидовых. На данный момент на месте проводятся раскопки.