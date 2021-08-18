100 миллионов подарят привитым от COVID-19 россиянам

Напомним, рубеж в 1 миллион вакцинированных от коронавируса преодолела Свердловская область 18 августа 2021 года, сообщил на своей странице в соцсетях Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что это треть населения Среднего Урала. Однако есть пять муниципалитетов, где главам стоит подтянуть показатели по темпам вакцинации.