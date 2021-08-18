2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле

Согласно документу, будут вырублены 2023 сосны, 301 ель, 130 пихт, 427 берез и 28 осин.
Облкоммунэнерго производит снос зеленых насаждений на участке строительства, с последующей передачей древесины управлению муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила. В рамках муниципального контракта оплата восстановительной стоимости насаждений не предусмотрена, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».
Напомним, 2,8 миллиарда рублей выделено на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона Нижнем Тагиле. Тендер выиграла московская компания АО «Интертехэлектро», комплекс планируется использовать в течение 25 лет.