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2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле

18 августа 2021, 07:35
Фото: 1MI
Разрешение на вырубку 2,9 тысячи деревьев выдано АО «Облкоммунэнерго» для строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Согласно документу, будут вырублены 2023 сосны, 301 ель, 130 пихт, 427 берез и 28 осин.

Облкоммунэнерго производит снос зеленых насаждений на участке строительства, с последующей передачей древесины управлению муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила. В рамках муниципального контракта оплата восстановительной стоимости насаждений не предусмотрена, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Напомним, 2,8 миллиарда рублей выделено на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона Нижнем Тагиле. Тендер выиграла московская компания АО «Интертехэлектро», комплекс планируется использовать в течение 25 лет.

Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд построит АО «Интертехэлектро»
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