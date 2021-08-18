Хирург детской больницы Валерий Белов получил знак «За заслуги перед Нижним Тагилом»

Это человек, на плечах которого держится детская хирургия, человек который курирует молодых специалистов. Я считаю, что именно благодаря ему в Нижнем Тагиле осуществляется детская хирургия, детям оказывается помощь по профилю. Это спасенные детские жизни без каких-то раздумий и сомнений. Это редкость что медицинский работник удостоен такой награды и поэтому я считаю, что это большая честь и большая награда, признание заслуг перед городом, говорит Дмитрий Клейменов.