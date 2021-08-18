Как взять займ на карту в России

Каждый день среднестатистическому россиянину нужны деньги на разные цели: на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, оплату обучения, поездки на отдых и т. д. И далеко не всегда для этого достаточно собственных средств, которые человек зарабатывает своей трудовой деятельностью. В этом случае может выручить займ на карту. Его можно взять в банке или МФО – микрофинансовой организации.