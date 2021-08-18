Как взять займ на карту в России

Каждый день среднестатистическому россиянину нужны деньги на разные цели: на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, оплату обучения, поездки на отдых и т. д. И далеко не всегда для этого достаточно собственных средств, которые человек зарабатывает своей трудовой деятельностью. В этом случае может выручить займ на карту. Его можно взять в банке или МФО – микрофинансовой организации.
Преимущества получения займа в банке такие:
Получение кредита в банке имеет и свои недостатки. Так, в выдаче денег вам скорее всего, откажут, если у вас плохая (или еще не сформированная) кредитная история и (или) вы не можете подтвердить свой доход. Этих недостатков лишены МФО. Они выдают займы на карту без отказа:
Взять микрокредит может любой российский гражданин, которому на момент выдачи кредита исполнилось 18 лет. Некоторые кредиторы поднимают нижнюю возрастную границу до 21 года. Верхняя возрастная граница у всех кредиторов разная – от 65 до 90 лет.
Большинство компаний выдают первый займ совершенно бесплатно. Вы возвращаете ровно столько, сколько взяли. При повторном обращении вы платите 1% в день.
Вернуть долг нужно в день, который предусмотрен вашим кредитным договором или раньше этого срока. Комиссия за досрочное погашение не предусмотрена.
Взятый у МФО кредит нужно возвращать в срок – последствия несвоевременной выплаты могут быть очень тяжелыми для заемщика:
А самое главное – информация о просрочке передается в бюро кредитных историй. Это повлечет автоматический отказ при последующих обращениях за кредитом в банки и в некоторые МФО.
При наличии хорошей кредитной истории и времени всегда лучше обращаться в банк. Но если деньги нужны "здесь и сейчас", а кредитная история оставляет желать лучшего, тогда лучшего решения, чем МФО, не существует.
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