На 15% процентов подорожала курица в Свердловской области за год

В августе 2020 года стоимость курицы, по данным Свердловскстата, составляла 145 рублей за килограмм. В этом же году ее цена поднялась до 166 рублей. В целом с начала 2021 года стоимость куриного мяса выросла на 9,2%.
Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на продукты питания. Например, две недели назад поднялась стоимость лука и капусты. А вот цены на морковь, картофель, огурцы и помидоры снизились в среднем от 6 до 14%.
Кроме того, в регионе выставлено на продажу несколько птицефабрик, а еще одна — в Среднеуральске — готовится к закрытию. Власти считают, что приватизация может увеличить конкурентоспособность в птицеводческой отрасли.