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На 15% процентов подорожала курица в Свердловской области за год

18 августа 2021, 08:51
Фото: 1MI
Средняя цена куриного мяса за килограмм поднялась в Свердловской области на 15% по сравнению с прошлым годом.

В августе 2020 года стоимость курицы, по данным Свердловскстата, составляла 145 рублей за килограмм. В этом же году ее цена поднялась до 166 рублей. В целом с начала 2021 года стоимость куриного мяса выросла на 9,2%.

Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на продукты питания. Например, две недели назад поднялась стоимость лука и капусты. А вот цены на морковь, картофель, огурцы и помидоры снизились в среднем от 6 до 14%.

Капуста и курица подорожали за минувшую неделю в Свердловской области
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Кроме того, в регионе выставлено на продажу несколько птицефабрик, а еще одна — в Среднеуральске — готовится к закрытию. Власти считают, что приватизация может увеличить конкурентоспособность в птицеводческой отрасли.

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#Свердловская область#Подорожание#Курица#Цены#Экономика
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