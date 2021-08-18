На психиатрическую экспертизу будет отправлена выкинувшая младенца екатеринбурженка

Напомним, труп младенца в черном пакете был обнаружен 16 августа в Екатеринбурге. Выяснилось, что мать двоих детей убила его сразу после родов дома. Женщина узнала, что беременна на позднем сроке и не успела сделать аборт, а рождение еще одного малыша не входило в ее планы.