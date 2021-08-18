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На психиатрическую экспертизу будет отправлена выкинувшая младенца екатеринбурженка

18 августа 2021, 13:34
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Мать, которая убила и выкинула новорожденного ребенка в мусорный бак в Екатеринбурге, будет отправлена на психиатрическую экспертизу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении 32-летней безработной женщины возбуждено уголовное дело за убийство матерью новорожденного, ей грозит до пять лет тюрьмы.

Полицейские осмотрели место происшествия, будут проведены различные экспертизы, в том числе генетическая и биологическая. Подозреваемую планируется отправить и на судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость, сообщили в следственном комитете Свердловской области.

О том, что 6 августа была госпитализирована недавно родившая женщина, в полицию сообщили врачи из больницы.

Когда мать ребёнка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, труп младенца в черном пакете был обнаружен 16 августа в Екатеринбурге. Выяснилось, что мать двоих детей убила его сразу после родов дома. Женщина узнала, что беременна на позднем сроке и не успела сделать аборт, а рождение еще одного малыша не входило в ее планы.

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#Психиатрическая экспертиза#Следственный комитет#Екатеринбург#Мать#Полиция#Убийство#Младенец#Новости УрФО#Общество
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