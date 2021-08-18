Наркокурьер приговорен к 9 годам тюрьмы в Нижнем Тагиле

Вошедший в преступную группу, специализирующуюся на сбыте наркотических веществ через интернет-магазин, тагильчанин по приговору суда на 9 лет отправится в колонию строго режима.
Он работал закладчиком и был задержан полицейскими с крупной партией наркотиков осенью 2020 года.
Молодой человек в полном объеме признал свою вину, пишет АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила.
Напомним, в начале августа 2021 года 23-летний житель Екатеринбурга был задержан в Нижнем Тагиле с наркотиками сотрудниками полиции при патрулировании около жилого дома на улице Быкова. Наркотики были найдены и при обыске в съемной квартире. В общей сложности правоохранители изъяли порядка 130 грамм запрещенных веществ.