Наркокурьер приговорен к 9 годам тюрьмы в Нижнем Тагиле

Напомним, в начале августа 2021 года 23-летний житель Екатеринбурга был задержан в Нижнем Тагиле с наркотиками сотрудниками полиции при патрулировании около жилого дома на улице Быкова. Наркотики были найдены и при обыске в съемной квартире. В общей сложности правоохранители изъяли порядка 130 грамм запрещенных веществ.