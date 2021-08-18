Останки еще двух людей найдены на месте предполагаемого склепа Демидовых в Тагиле

Напомним, на месте предполагаемой усыпальницы Демидовых было найдено четыре могилы, и скелет в одной из них. Склеп обнаружили 8 июля работники, которые занимаются реконструкцией парка за ДК «Юбилейный». После находки Тагил посетил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он пояснил, что найденные останки будут исследоваться в той же современной лаборатории, в которой исследовали останки семьи Романовых.