TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Плата за ЖКХ в Горноуральском городском округе обогнала Екатеринбург

18 августа 2021, 11:19
Фото: 1MI
Статистику по оплате за ЖКХ опубликовали власти Свердловской области, сообщается на официальном-интернет портале правовой информации региона. Столица Урала не вошла в топ-5.

Так, на первом месте рейтинга находится Пышминский городской округ, там в отопительный сезон одинокопроживающему человеку приходится платить по 7 129 рублей. Далее следуют Алапаевск (6 745 рублей) и Ирбит (6 451 рубль).

Екатеринбург не вошел в топ-5, там стоимость ЖКХ определена в сумме 5 373 рублей. При этом жителям Горноуральского городского округа приходится платить больше, чем в столице Урала, а именно 5 566 рублей. В Нижнем Тагиле на одного человека рассчитано 4 323 рубля.

Меньше всего за услуги приходится платить жителям деревни Унже-Павинская — 1 532 рубля.

Напомним, с 1 июля 2021 года на 3,4% вырос платеж за обращение с ТКО. Индексацию проводят ежегодно.

Индексация тарифа на обращение с ТКО будет ниже уровня инфляции
Узнать подробнее

Материалы по теме
Двойными платежками за ЖКХ в Екатеринбурге заинтересовалась ГенпрокуратураО проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через ГосуслугиЖители Екатеринбурга могут сообщить о проблемах в ЖКХ на «горячую линию» прокуратуры
#Статистика#Свердловская область#Жкх#Коммунальные платежи#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25