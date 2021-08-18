Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ

Мы написали запрос в «Горсвет-НТ», но в рамках контракта не удалось снизить цену, так как сильно подорожали стройматериалы. Подрядчик вообще просил поднять цену на 10%. Пока заключали договор, подорожал кабель. Будет хорошо, если в процессе строительства цена контракта не поднимется, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.