Реконструкцию двора на улице Газетная в Нижнем Тагиле планируется закончить досрочно

Ход работ на объекте проконтролировал глава города Владислав Пинаев. Работы выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчиком является ООО ГК «Уралстройкомплекс».
Объем выполненных работ на текущий момент составляет 85%. Вместо двух имевшихся фонарных столбов установлено 17 опор наружного освещения, уложено более 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и подъездах. Также были расширены парковки, благодаря чему теперь во дворе может разместиться до 50 машин.
На территории выделены зоны спокойного и активного отдыха, а также занятий спортом. На прошлой неделе рабочие начали устанавливать урны и уличную мебель. На детских площадках установят 36 элементов.
Отмечается, что 2,8 тысячи квадратных метров газонов высажено во дворе. А с середины сентября там появятся еще 40 деревьев различных пород и более 200 кустов сирени и спиреи.
Напомним, в Нижнем Тагиле завершается благоустройство двора на улице Космонавтов, 10 — Ермака, 46. В 2021 году в общей сложности на реконструкцию дворовых территорий выделено 34,4 миллиона рублей.