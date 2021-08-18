TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Реконструкцию двора на улице Газетная в Нижнем Тагиле планируется закончить досрочно

18 августа 2021, 10:09
Фото: 1MI
Реконструкцию дворовой территории на улице Газетная возле домов № 87 и 95 в Нижнем Тагиле планируется завершить досрочно, сообщает пресс-служба администрации города.

Ход работ на объекте проконтролировал глава города Владислав Пинаев. Работы выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчиком является ООО ГК «Уралстройкомплекс».

Объем выполненных работ на текущий момент составляет 85%. Вместо двух имевшихся фонарных столбов установлено 17 опор наружного освещения, уложено более 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и подъездах. Также были расширены парковки, благодаря чему теперь во дворе может разместиться до 50 машин.

На территории выделены зоны спокойного и активного отдыха, а также занятий спортом. На прошлой неделе рабочие начали устанавливать урны и уличную мебель. На детских площадках установят 36 элементов.

Отмечается, что 2,8 тысячи квадратных метров газонов высажено во дворе. А с середины сентября там появятся еще 40 деревьев различных пород и более 200 кустов сирени и спиреи.

Напомним, в Нижнем Тагиле завершается благоустройство двора на улице Космонавтов, 10 — Ермака, 46. В 2021 году в общей сложности на реконструкцию дворовых территорий выделено 34,4 миллиона рублей.

Материалы по теме
Запрет на благоустройство дворов автомобильными шинами начали вводить в РоссииСвалка из упаковок от товара появилась во дворе дома на Вагонке в Нижнем ТагилеМассовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки
#Благоустройство#КТГ Газетная 41#КТГ Пограничный#Газетная#Нижний Тагил#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25