Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском

С природным пожаром в менее чем 20 километрах от Екатеринбурга, охватившим к вечеру 17 августа площадь в 40 гектар, боролись порядка 120 спасателей и 30 единиц техники. В ночь на 18 августа едким дымом затянуло не только населенные пункты Первоуральского ГО, но и Екатеринбург.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, на случай ухудшения обстановки на территории, охваченной огнем, был подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей, а также развернут пункт временного размещения.
Спасатели продолжали тушить пожар ночью. Задымление в Екатеринбурге сохранилось и утром 18 августа.
Напомним, предупреждение о смоге действует в Екатеринбурге и всей Свердловской области до конца недели — до 22 августа включительно.