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Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском

18 августа 2021, 04:06
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Из-за природного пожара в Первоуральском городском округе столицу Среднего Урала затянуло дымом с характерным запахом гари. Смог повис над Екатеринбургом еще вечером 17 августа и не рассеивается до сих пор.

С природным пожаром в менее чем 20 километрах от Екатеринбурга, охватившим к вечеру 17 августа площадь в 40 гектар, боролись порядка 120 спасателей и 30 единиц техники. В ночь на 18 августа едким дымом затянуло не только населенные пункты Первоуральского ГО, но и Екатеринбург.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, на случай ухудшения обстановки на территории, охваченной огнем, был подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей, а также развернут пункт временного размещения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели продолжали тушить пожар ночью. Задымление в Екатеринбурге сохранилось и утром 18 августа.

Напомним, предупреждение о смоге действует в Екатеринбурге и всей Свердловской области до конца недели — до 22 августа включительно.

Смог окутал Екатеринбург до конца недели
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