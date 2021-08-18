Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском

С природным пожаром в менее чем 20 километрах от Екатеринбурга, охватившим к вечеру 17 августа площадь в 40 гектар, боролись порядка 120 спасателей и 30 единиц техники. В ночь на 18 августа едким дымом затянуло не только населенные пункты Первоуральского ГО, но и Екатеринбург.