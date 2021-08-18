TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смог в Екатеринбурге: превышений ПДК вредных веществ не зафиксировали специалисты

18 августа 2021, 08:35
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
При анализе смога, накрывшего Екатеринбург после лесного пожара под Первоуральском, специалисты не выявили превышение ПДК вредных веществ.

В данный момент принимаются меры к ликвидации крупного природного пожара в Первоуральском городском округе, из-за которого столицу Среднего Урала в ночь на 18 августа накрыло едким дымом с характерным запахом гари.

Специалистами инженерно-химической лаборатории во всех районах города были проведены замеры концентрации вредных веществ. В итоге превышение ПДК зафиксировано не было, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, пить больше воды и кушать овощи и фрукты, богатые витаминами и аминокислотами, а также отказаться от длительных прогулок. А при признаках недомогания и плохом самочувствии обращаться к врачу.

Напомним, смог окутал Екатеринбург вечером 17 августа 2021 года из-за пожара в 20 километрах от города. Огонь охватил территорию в 40 гектаров под Первоуральском.Из-за риска распространения пламени на санаторий «Озеро Глухое», из него были эвакуированы люди. Борьба с пожаром шла всю ночь, однако дым над Екатеринбургом не рассеялся и утром 18 августа. О запахе гари сообщали жители разных районов города.

Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском
Узнать подробнее

Материалы по теме
Смог окутал Екатеринбург до конца недели20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под ЕкатеринбургомИз-за лесного пожара спасатели эвакуировали людей из уральского санатория
#Екатеринбург#Первоуральск#Пожар#Общество#Вредные вещества#Смог#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25