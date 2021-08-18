"Точка кипения" - новый виток развития молодых предпринимателей

По информации gorod55.ru, в Великом Новгороде прошло одно из самых главных технологических и научных мероприятий года - "Архипелаг 2121". В рамках мероприятия прошел общероссийский съезд “Точек кипения”. На этом событии представили программу стратегических приоритетов, рассчитанную на ближайшие три года. К слову, организаторы провели нетворкинг, а также ярмарку предложений от партнеров. Подобные дискуссии помогут найти для участников единомышленников, а также решать поставленные перед ними задачи.
Анна Кровякова и председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко в совместной работе представили проекты по развитию молодежного предпринимательского сектора в области новых технологий. Региональные “Точки кипения” АСИ также примут непосредственное участие в их реализации.
По словам Татьяны Минеевой, работа с молодежью в сфере предпринимательства позволит развить экономический рост в стране. Также она отметила, что новое поколение предпринимателей предлагает конкурентоспособные идеи. Это позволяет успешно масштабировать проекты и проводить в регионах мероприятия на максимально высоком уровне. Каждому удастся получить новые знания и прокачать свои профессиональные навыки.
“Я очень рада, что подобные проекты по развитию технологического молодежного предпринимательства существуют в нашей стране”, - добавила Минеева.
Анна Корнякова отмечает, что ВОИР-акселератор - это то место, где могут встретиться эксперты и инвесторы, а также удобная коворкинг-зона для проведения подобных встреч. Кроме этого, акселератор считается площадкой для проведения бесед за круглым столом, а также всяческих конференций.
Сеть “Точка кипения” представляет из себя наличие 119 площадок в 74 городах из 62 российских регионах, расположенных от Калининграда до Камчатки. Также имеется международный филиал, который находится в казахстанском городе - Алматы.
“Точка кипения” - это комфортное место для коллективной работы, которое позволяет полноценно развиваться в области технологического предпринимательства. Каждые из команд мероприятия смогут принять участие в событиях сети. В общей сложности они занимают 53 тысячи квадратных метров - площадь, равную 7,5 футбольным полям.