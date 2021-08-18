Удаленная работа: за и против

Ведь сейчас на рынке труда много вакансий, которые подразумевают полную занятость, но в формате «удаленки». Например, работа специалистом по внедрению ПО на Хабр Карьера предполагает полный рабочий день, хоть и возможна удаленно.
В общем, фрилансеры, как правило, не сидят в офисе с 9 до 18, сами планируют свой рабочий день и не являются нанятыми работниками.
По статистике, труд офисного сотрудника считается эффективным, если он непосредственно занимается работой на рабочем месте четыре часа из восьми положенных. С появлением интернета на работе стало очень тяжело найти время непосредственно для работы. Проверка личной почты, пара писем, чаты, игры, любимые сайты, новости, видео и пр.
С другой стороны, на работе все-таки не отвлекаешься на домашние дела, родных и близких. Да и вообще, когда ты дома, всегда есть многое, что может оказаться интереснее, чем работа.
Вы скажете: «Но на работе же меня никто не попросит приготовить обед, найти свитер или проверить домашнее задание!» Вопрос спорный. Вспомните, сколько раз за день вас отвлекают коллеги на кофе, покурить, поболтать. А сколько раз вы сами становитесь инициатором кофе-брейков? И дома, и на работе число нерабочих контактов можно сократить лишь усилием воли и твердым «нет» в ответ. Главное — немного самодисциплины.
Если вы все-таки решили быть фрилансером, кроме вопросов организации времени решите, можете ли позволить себе минимальный офисный набор дома: компьютер, принтер, факс, сканер, запасы канцелярии. Просчитайте, сколько вы в месяц будете тратить на канцтовары и на оргтехнику. Будет ли ваш труд настолько окупаем?
Главным преимуществом фриланса перед «офисным рабством» считается правило «встал — и ты на работе». Не нужно тратить минимум час на сборы и несколько часов в день на дорогу.
Луиза Говорун, ландшафтный дизайнер, стаж фриланса более 10 лет, комментирует: «Я намного продуктивнее работаю, если я одна. Если у меня срочная работа, я ставлю телефон на автоответчик и несколько часов вообще ни на что не отвлекаюсь. Только дома я могу создать 100-процентно комфортные условия для продуктивной работы. Лучшее отвлечение для меня — 15 минут потратить на мытье посуды или на какую-нибудь другую физическую работу по дому, но не на перекусы и кофе. Кстати, так можно не только увеличить производительность, но и похудеть быстро. В хорошие дни я к шести вечера успеваю все домашние дела переделать и работы вагон».
Дмитрий Ухов: «Я ушел во фриланс в 2008, когда половину из нас в банке сократили, а второй половине урезали зарплату. Я давно подумывал сменить вид деятельности, и в тот момент понял, что это мой шанс. Я занялся организацией детских праздников. Конечно, праздники в кризис — далеко не вещи первой необходимости. Было тяжело, за первые два месяца я даже похудел на 7 килограммов от постоянного напряжения, но результат того стоил, поверьте!»
Наталья Жигулева, психолог кадрового центра «Согласие», говорит о том, что в последние несколько лет число фрилансеров стремительно выросло. И все чаще в кадровых службах человеку советуют лучше заняться фрилансом, чем обивать пороги многочисленных компаний.
«Конечно, — говорит Наталья, — для фриланса уровень самоорганизации должен быть достаточно высоким, чтобы работа на себя не превратилась в бессмысленное сидение дома в ожидании заказа, а потом и в банальное безделье. Если вы только начали работать дома, я рекомендую вам установить для себя привычный восьмичасовой рабочий день с обедом и двумя перерывами по 15 минут. Приучите своих домашних, что вы не просто сидите в другой комнате, а заняты серьезным делом, и вас отвлекать нельзя. Одна наша клиентка установила для своих детей правило „Мама на работе“. В течение рабочего дня дети не заходили к ней в комнату. По всем вопросам они, как и раньше, звонили ей „в офис“ и несколько раз в день она выходила к нам на 10-15 минут».
Несомненно, не все профессии можно перевести в удаленный режим, но даже к примеру в профессии — администратором безопасности https://career.habr.com/vacancies/administrator_informacionnoj_bezopasnosti, которая предполагает только полную занятость в офисе, все же встречаются вакансии с возможностью удаленки.
В общем, во фрилансе любые средства хороши, лишь бы работа была продуктивной и приносила моральное и материальное удовлетворение.
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