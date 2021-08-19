Без пособий из-за ошибки на Госуслугах осталась многодетная свердловчанка

По словам многодетной свердловчанки, путаница произошла из-за ее полной тезки, проживающей в Серпухове. За решение проблемы женщины взялись сообща, списавшись в одной из социальных сетей.
Как рассказала сама жительница Заречного, однофамилица уже в курсе ситуации, в которую попала многодетная мама из Свердловской области, пишет Ура.ру.
Напомним, житель Североуральска, воспользовавшись сохраненными данными на Госуслугах, получал выплаты на троих детей уже после того, как разошелся с супругой. «Школьными выплатами» он раздал собственные долги.