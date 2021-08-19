Буйлов: На период наследственного дела у Natura Siberica должно быть руководство

Тем не менее, по словам Ирины, новое руководство забирает из офиса компании документы. Она утверждает, что происходит захват бизнеса. Буйлов опровергает данную информацию, отмечая, что сейчас офис закрыт, все документы находятся на своих местах. Это связано с тем, что после смерти основателя компании ведется процесс наследственного дела. Ирина, являясь матерью одного из участников этого процесса, не может управлять компанией из-за конфликта интересов. Без руководителя бизнес-деятельность остановится, что неизбежно приведет к потере коллективом рабочих мест.