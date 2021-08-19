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Posted 19 августа 2021, 17:56

Published 19 августа 2021, 17:56

Modified 19 июня 2022, 17:34

Updated 19 июня 2022, 17:34

Детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК

Детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК

19 августа 2021, 17:56
Фото: 1MI.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко раскрыла детали обнаружения трупа, который принадлежит пропавшей в Тюмени восьмилетней девочке. Как стало известно, он оказался завернут в пакет.

Петренко рассказала, что пакет, в котором находилось тело ребенка, был обнаружен на берегу озера Оброчное. За счет первичных следственных действий можно сделать вывод, что труп действительно принадлежит пропавшей девочке, сообщает РИА Новости.

Был назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут определить причину и время смерти девочки. Также собственный источник сообщил «Ленте.ру», что на найденном теле присутствуют следы насилия. Информация о расчленение тела подтверждена не была. Волонтеры нескольких поисковых отрядов и Гуманитарного Добровольческого Корпуса сделали мемориал, к которому можно принести игрушки и цветы.

Напомним, по мнению местных жителей, тело подбросили, так как раньше данное место неоднократно проверяла полиция. Один из очевидцев сообщил, что накануне там был замечен мужчина.

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#Происшествия#Ребенок#Смерть#Убийство#Тюмень#СК РФ
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