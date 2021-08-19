TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Избивший до смерти годовалого сына тагильчанин приговорен к 9 годам

19 августа 2021, 07:18
Фото: 1МI
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 37-летнему жителю Нижнего Тагила, который до смерти избил собственного ребенка из-за того, что тот отказался есть из бутылочки и бросил ее на пол. Мужчина приговорен к 9 годам тюрьмы.

Алексей Рыков, который в августе 2020 года нанес несколько ударов кулаком по голове и телу собственному сыну, в результате чего тот скончался, приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Приговор озвучен в четверг 19 августа 2021 года в Ленинском райсуде Нижнего Тагила.

Мужчина, работавший пекарем в одной из частных организаций, признан виновным по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, рассказали в региональном СКР.

Ранее, как подчеркнул глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, осужденный уже имел проблемы с законом. Он привлекался за кражи и наркотики.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки
Узнать подробнее

Напомним, 20 августа 2020 года тагильчанин избил своего ребенка, а когда понял, что от травм годовалый мальчик умер, то скрылся с места происшествия. Он был задержан полицейскими по «горячим следам» и 20 октября был заключен под стражу.

#Екатеринбург#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Задержание#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25