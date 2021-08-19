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Лже-сотрудники Сбербанка пытались обмануть екатеринбурженку на 400 тысяч рублей

19 августа 2021, 12:12
Фото: 1МI
Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудником Сбербанка.

18 августа женщине позвонил неизвестный и заявил, что в настоящее время на нее оформили кредит на 400 тысяч рублей. Чтобы не пришлось его выплачивать, свердловчанке необходимо также оформить аналогичный займ на эту же сумму.

Позже мошенник начал говорить, что сейчас идет расследование. Якобы сотрудники местного отделения «Сбера» сами оформляют кредиты на клиентов и их необходимо разоблачить.

В подтверждение своих слов, аферист выслал на WhatsApp жертвы фото своего служебного удостоверения. «Специалист банка» потребовал никому не рассказывать о звонке и быстрее направляться в отделение.

После всех инструкций, девушка догадалась, что разговаривает с мошенником и завершила разговор, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберга) пожаловался на то, что телефонные мошенники от его имени собирают деньги в других епархиях.

Мошенники вымогают деньги от имени уральского митрополита
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#Мошенники#Екатеринбург#Сбербанк#Новости УрФО#Происшествия
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