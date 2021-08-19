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Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле

19 августа 2021, 10:38
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Рабочие приступили к возведению 18-метрового знака на южном подъезде в Нижний Тагил.

К установке нового въездного знака на Свердловском шоссе приступил подрядчик — компания из Тюмени, сообщает пресс-служба мэрии.

18-метровый монумент, который будет встречать жителей и гостей Тагила, украсит надпись «Город трудовой доблести» и барельеф панорамы. Также на знаке появится герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка — символ машиностроительной отрасли.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, старые въездной знак был окончательно демонтирован 14 августа 2021 года. Стоимость новой конструкции — порядка 27 млн рублей. Завершиться работы на объекте должны в ноябре текущего года.

Новый въездной знак появится на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в конце ноября
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#Монумент#Строительство#Город трудовой доблести#Южный подъезд#Въездной знак#Общество#Нижний Тагил
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