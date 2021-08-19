Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле

К установке нового въездного знака на Свердловском шоссе приступил подрядчик — компания из Тюмени, сообщает пресс-служба мэрии.
18-метровый монумент, который будет встречать жителей и гостей Тагила, украсит надпись «Город трудовой доблести» и барельеф панорамы. Также на знаке появится герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка — символ машиностроительной отрасли.
Напомним, старые въездной знак был окончательно демонтирован 14 августа 2021 года. Стоимость новой конструкции — порядка 27 млн рублей. Завершиться работы на объекте должны в ноябре текущего года.